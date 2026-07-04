Yunanistan'ın en turistik adaları arasında yer alan Rodos ve Korfu'da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, ülkenin farklı bölgelerinde ihmal sonucu çıkan 3 ayrı yangınla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Yunanistan'ın turistik adaları Rodos ve Korfu'da yangın çıktı Yunanistan'ın en turistik adaları arasında yer alan Rodos ve Korfu'da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, ülkenin farklı bölgelerinde ihmal sonucu çıkan 3 ayrı yangınla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Rodos Adası'nın Ataviros bölgesinde makilik alanda çıkan yangına 25 itfaiyeci, 8 araç ve bir helikopterle müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına gönüllü kuruluşlar ile sivil koruma ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Korfu Adası'nda ise yerleşim alanı yakınlarındaki tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına 24 itfaiyeci, bir yaya ekibi, gönüllüler ve 6 araçla müdahale edildiği, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin sevk edildiği aktarılan açıklamada, Argolida, Kavala ve Korint bölgelerinde ihmal sonucu çıkan 3 ayrı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 4 şüphelinin de suçüstü hükümleri kapsamında gözaltına alındığı, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yılbaşından bu yana ülkede orman yangınlarıyla ilgili 513 idari para cezası uygulandığı, toplam 619 bin 569 avro para cezası kesildiği ve 155 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların 142'si hakkında ihmal, 13'ü hakkında ise kundaklama şüphesiyle işlem yapıldığı kaydedildi.

İnsan kaynaklı ihmalin orman yangınlarının başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtilerek, vatandaşlara "yangın sezonu boyunca yangın güvenliği kurallarına titizlikle uymaları" çağrısında bulunuldu.