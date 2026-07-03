Son günlerde birçok bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele edilen Yunanistan'ın Tesalya ve Korint bölgelerinde orman yangını çıktı.

Yunanistan'ın Tesalya ve Korint bölgelerinde orman yangını çıktı Son günlerde birçok bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele edilen Yunanistan'ın Tesalya ve Korint bölgelerinde orman yangını çıktı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Agrafa Dağları'nın eteklerinde Kardiça iline bağlı Kanalia köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına karadan 25 itfaiyeci ve 8 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına ise havadan 5 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Ayrıca Yunan İtfaiye Teşkilatı, yarın ülkenin birçok bölgesinde yüksek ve çok yüksek düzeyde orman yangını riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Yunanistan'da son günlerde yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok bölgede orman yangınları çıkarken, hafta başında Selanik yakınlarındaki bir yangında baba ile 12 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tesalya'daki yangına müdahale sürerken Yunanistan'da bir yangın da Korint'te çıktı

Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki orman yangınına müdahale sürerken, Korint bölgesinde de orman yangını çıktı.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Korint-Tripoliçe otoyolu üzerindeki Spathovuni köyü yakınlarında tarım ve ormanlık alanda yerel saatle 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangına 85 itfaiyeci, 3 yaya ekibi ve 21 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına havadan 4 yangın söndürme uçağı ile koordinasyon amacıyla görev yapan bir helikopterin de aralarında bulunduğu 4 helikopter destek verdi.

Yetkililer, yangının etkili olduğu bölgedeki vatandaşlara 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden hazırlıklı olmaları yönünde uyarı mesajı gönderdi.

Söndürme çalışmalarına Mora Bölgesi İKAROS insansız hava aracı ekibi ile bölge yönetimine ait su tankerleri de destek verirken, Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.