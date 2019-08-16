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Dünya

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda mahsur kalan turistlerin tahliyesi başladı

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda, ana karayla feribot bağlantısındaki sorunlar sebebiyle mahsur kalan yaklaşık bin 500 turistin tahliyesine başlandı.

Mehmet Hatipoğlu   | 16.08.2019
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda mahsur kalan turistlerin tahliyesi başladı

Gümülcine

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık bin 500 turistin tahliyesine başlandı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, başka bölgelerden tahsis edilen iki feribot ve bir deniz otobüsünün, Semadirek'te zor koşullarda günlerdir bekleyişlerini sürdüren ziyaretçileri dünden itibaren Dedağaç Limanı'na taşıdığı belirtildi.

Adada baş gösteren yiyecek ve ilaç sıkıntısının da giderilmeye başlandığı bildirildi.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Yorgos Plakiotakis de sorunun mümkün olan en iyi şekilde çözüldüğünü söyledi.

Yunan basınındaki haberlerde, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'ta durdurulan feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla adadaki yaşamın normale dönmeye başladığı ifade edildi.

Feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı belirtilen haberlerde, Yunanların en büyük dini bayramlarından biri olan 15 Ağustos bayramı günleri için Semadirek'te yapılan rezervasyonların yüzde 100'ünün iptal edildiği kaydedildi.

Feribotun arızalanmasıyla iki gemi tahsis edilmişti

Yazın, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan feribotun 6 Ağustos'ta makinelerinde arıza meydana gelmesinin ardından bu güzergah için başka bölgelerden iki gemi tahsis edilmişti.

Dedeağaç Limanı'na gelen iki geminin de ilk seferinde arıza yapması üzerine daha büyük bir gemi görevlendirilmişti.

Ancak bu gemi de Dedeağaç'tan aldığı yaklaşık 560 yolcu ve 227 araçla gittiği Semadirek Adası'nda, liman tesislerinin yetersiz olması nedeniyle limana yanaşamadan tekrar Dedağaç'a geri dönmüştü.

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