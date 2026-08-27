Yunanistan'ın Sakız ve Eğriboz adaları ile Kavala kenti yakınlarında ormanlık alanlarda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın Sakız ve Eğriboz adaları ile Kavala kentinde orman yangınları çıktı Yunanistan'ın Sakız ve Eğriboz adaları ile Kavala kenti yakınlarında ormanlık alanlarda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası’ndaki Viki bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına karadan müdahale eden itfaiye ekiplerine destek için 2 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği ise bölgede bulunanların cep telefonlarına acil durum koduyla mesaj göndererek yetkililerin talimatlarını takip etmelerini istedi.

Öte yandan, Eğriboz Adası’nın Kato Monokaria bölgesindeki yeşil alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Kavala kenti yakınlarında orman yangını çıktı

Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yangının Kavala'ya bağlı Hrisokastro bölgesinde öğleden sonra çıktığı belirtildi.

Haberlerde, yangına 20 itfaiyeci, bir yaya ekip, 7 araç ve bir helikopterle müdahale edildiği kaydedildi.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki belediyeye ait su tankerlerinin de destek verdiği aktarıldı.

Yunanistan'da Eğriboz ve Sakız'daki yangınlarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan İtfaiye Teşkilatının Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimine bağlı ekiplerin yaptığı incelemelerde, her iki yangının da ihmal sonucu çıktığının belirlendiği aktarıldı.

Haberlerde, Eğriboz'da 49 yaşındaki bir kişinin, saat 12.15 sıralarında spiral makinesi kullanarak yaptığı çalışma sırasında yangına neden olduğu belirtildi.

Şüphelinin suçüstü prosedürü kapsamında gözaltına alındığı ve kendisine 3 bin 282 avro idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Sakız Adası'nın Viki bölgesinde ise 68 yaşındaki bir kişinin, saat 11.15 sıralarında ot biçme makinesiyle yaptığı çalışma sırasında yangına neden olduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin de İtfaiye Teşkilatı görevlilerince suçüstü prosedürü kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberlerde, 1 Ocak-27 Ağustos döneminde yangınlarla bağlantılı ihlaller nedeniyle toplam 744 idari para cezası uygulandığı ve bunların toplam tutarının 1 milyon 219 bin 599 avroya ulaştığı kaydedildi.

Aynı dönemde suçüstü prosedürü kapsamında 316 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 281'inin ihmal şüphesiyle, 35'inin ise kasıt şüphesiyle işlem gördüğü belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatınca, ülkede çıkan yangınların büyük bölümünün insan ihmali kaynaklı olmaya devam ettiğinin altı çizilerek, kıvılcım veya tutuşmaya yol açabilecek çalışmalar sırasında yangın güvenliği kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.