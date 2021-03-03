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Dünya

Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larissa'da yerel saatle 12.16'da 5,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Tevfik Durul   | 03.03.2021
Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem

Atina

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında, yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen ana depremden 3 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının daha kaydedildiği aktarıldı.

Başkent Atina'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünün 6,2 olduğunu duyurdu.

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