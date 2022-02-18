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Dünya

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 18.02.2022
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Atina

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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