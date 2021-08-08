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Dünya

Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi.

Sarp Özer   | 08.08.2021
Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA tarafından görüntülendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güney ve batısındaki orman yangınlarını tespitle görevli İHA'lar, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştığını tespit etti.


Takip sonucu sahil güvenlik botunun içindeki düzensiz göçmenleri, üzerinde yaşamın olmadığı Başak Adası'na bıraktığı belirlendi.

Yaşananlar İHA ile anbean görüntülenirken bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar yönlendirildi ve adada ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı.

Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini belirtti. Yunanistan'a ait unsurların Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına da vurgu yapan kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile yoğun mücadele ettiği bir dönemde Yunanistan'ın söz konusu uygulamalarının uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da bildirdi.

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