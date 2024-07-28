Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,264.40
BTC/USDT
67,721.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Yunanistan'ın birçok bölgesi yüksek yangın riskiyle karşı karşıya

Yunanistan'ın birçok bölgesinin kuvvetli rüzgarlar, kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle "yüksek yangın riski" anlamına gelen "turuncu alarm" durumunda olduğu bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Yunanistan'ın birçok bölgesi yüksek yangın riskiyle karşı karşıya

Gümülcine

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün ve yarın, sıcak hava dalgasının etkili olacağı birçok bölgede yüksek yangın riski nedeniyle "turuncu alarm" durumuna geçildiği ifade edildi.

Attiki, Orta Yunanistan ve Mora Yarımadası'nın yüksek risk altındaki bölgeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bölgelerde gözlem uçuşları gerçekleştireceği aktarıldı.

Açıklamada, bu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele için hazırlanan Acil Durum Planı'nın yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu
Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı

Benzer haberler

Yunanistan'ın birçok bölgesi yüksek yangın riskiyle karşı karşıya

Yunanistan'ın birçok bölgesi yüksek yangın riskiyle karşı karşıya

MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunanistan Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına ilişkin paylaşım

Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı

Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı
Yunanistan'daki araştırmaya göre iklim krizi kentlerde taşraya göre daha etkili

Yunanistan'daki araştırmaya göre iklim krizi kentlerde taşraya göre daha etkili
Dr. Sadık Ahmet ölümünün 29. yılında Batı Trakya'da anıldı

Dr. Sadık Ahmet ölümünün 29. yılında Batı Trakya'da anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet