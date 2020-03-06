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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunanistan'dan sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale

Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacıları elbiselerini çıkartarak darbetti. Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacıya da tazyikli suyla da müdahale edildi.

Cihan Demirci   | 06.03.2020
Yunanistan'dan sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Yunanistan, sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişi sürüyor. 

Bir grup sığınmacı, sınır hattındaki köylerden ve Meriç Nehri'nden lastik botlarla Yunanistan'a geçti.

Sınırı geçen bazı sığınmacılara müdahalede bulunan Yunanistan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları darbettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi.

Edirne'nin sınır köylerine gelen sığınmacılara köylüler battaniye ve kıyafet verdi.

Vücutlarında darp izleri olan ve ıslanan sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Yunanistan, sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale

Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı. 

Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi. 

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