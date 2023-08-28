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Dünya

Yunanistan'daki yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı

Yunanistan'daki yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığı, Dedeağaç ve Meriç ile Atina yakınlarındaki Fili bölgesindeki yangınlara müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Yunanistan'daki yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı

Atina

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın basın ofisinin verdiği bilgiye göre, ülkenin farklı bölgelerinde son 10 günde çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı.

Dedeağaç ile Meriç bölgesinde 19 Ağustos'ta, Fili civarında ise geçen hafta çıkan yangınların şiddeti azaldı. Bu bölgelerde yangınlar tamamen kontrol altına alınamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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