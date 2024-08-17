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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor.
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Dünya

Yunanistan'daki yangında organik tarım kursu verdiği arazi küle dönen Arvanitis, itfaiyeyi suçladı

Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Efidnes'e sıçrayan orman yangınında, kurduğu organik tarım kursu arazisi kül olan Thodoris Arvanitis, Yunanistan İtfaiye Teşkilatını yangınla mücadelede yetersiz kalmakla suçladı.

Ayhan Mehmet  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Yunanistan'daki yangında organik tarım kursu verdiği arazi küle dönen Arvanitis, itfaiyeyi suçladı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Arvanitis, AA muhabirine, yangının nasıl başladığı ve kontrol altına alınıp alınamayacağı konusundaki belirsizliklerin kendisini öfkelendirdiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Yıllar süren emeği ve yatırımı sonucu bu işe gönül veren insanlarla birlikte kurduğu organik tarım kursu arazisinin gözünün önünde küle dönmesinin kendisini derin şekilde yaraladığını anlatan Arvanitis, yangının ilk anlarından itibaren itfaiye ekiplerinin yetersiz müdahalesinin getirdiği hayal kırıklığını dile getirdi.

Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelede etkisiz kaldığını belirten Arvanitis, gelen araçların kısa süre içinde geri çekilip müdahalede bulunmayı bıraktıklarını ifade etti.

Arvanitis, yangının kontrol altına alınması için sahip oldukları imkanlarla mücadele etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

1 saat içinde tüm arazi kül oldu

Alevlerin hızla yayıldığını, bir alevi söndürürken diğer bir yerden alevlerin yeniden başladığını ve bu nedenle yangınla baş edemediklerini ifade eden Arvanitis, yangının sadece 1 saat içinde tüm arazinin kül olmasına neden olduğunu kaydetti.

Arvanitis, şöyle devam etti:

"Sinirlerime hakim olamayıp itfaiye ekiplerine yüksek sesle neden müdahale etmediklerini sordum. Eğer bir şey yapmayacaklarsa, neden buraya geldiklerini belirttim. Ancak, bu tepkiyi hoş karşılamadılar ve eğer böyle konuşmaya devam edersem polis çağıracaklarını söylediler. Yaşanan bu durum gerçekten oldukça üzücü ve anlaşılması güç."

İnsanlarda, devlete karşı güven sorunu oluşuyor

Arvanitis, yaşadığı mağduriyetin yalnızca kişisel bir kayıp değil, aynı zamanda devlete karşı genel bir güven sorunu oluşturduğunu ifade ederek, itfaiye teşkilatının daha etkili olması gerektiğini vurguladı.

Kurs hakkında da bilgi veren Arvanitis, okulun, alanında uzman kişilerden oluştuğunu belirterek şu ana kadar binden fazla öğrenciye eğitim verdiğini belirtti.

Arvanitis, kursta sanatsal etkinliklerin de yapıldığına dikkati çekerek, "Doğal ve çevre dostu yöntemlerle tarım eğitimi veren bir kursuz. Amacımız, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal yöntemlerle kaliteli ürünler yetiştirmeyi öğretmek. Bu okul, doğayı koruyarak sağlıklı gıda üretimini teşvik etmeye yönelik uzun yıllardır emek verdiğim bir projedir." dedi.

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