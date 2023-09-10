Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı
Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Atina
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.
- Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor
- Yunanistan'da selde mahsur kalanları kurtarmak için şişme botlarla müdahale ediliyor
- Yunanistan'da su baskınının yaşandığı bölgeler havadan görüntülendi
- Yunanistan'da sel nedeniyle can kaybı sayısı 10'a çıktı
Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.
Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.
Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.
Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.