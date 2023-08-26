Yunanistan'da yangınların 8'inci gününde tahliyeler sürüyor
Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi.
Atina
Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi.
- Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor
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- Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti
Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.
Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.
• Yangın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 24, 2023
• Çok sayıda hayvan yangında mahsur kaldı
Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti https://t.co/kTUTtl6QGJ pic.twitter.com/mDb84C2ML8
Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.
Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.
Yangınlar diğer bölgelerde de devam ediyor
Andros Adası'nda bugün çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı.
Eğriboz Adası, Mesinia, Pirgos, Fthiotida'da yangınlar gün boyu devam etti.
Attiki Bölgesi'nde de büyük bir yağış olmamasına karşın, düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı.
Attiki'deki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.
Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.