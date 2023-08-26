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Dünya

Yunanistan'da yangınların 8'inci gününde tahliyeler sürüyor

Yunanistan'da 8 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Yunanistan'da yangınların 8'inci gününde tahliyeler sürüyor Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Atina

Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi.

Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi.

Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.

Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodos'la birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Ülkede 8 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.

Yangınlar diğer bölgelerde de devam ediyor

Andros Adası'nda bugün çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı.

Eğriboz Adası, Mesinia, Pirgos, Fthiotida'da yangınlar gün boyu devam etti.

Attiki Bölgesi'nde de büyük bir yağış olmamasına karşın, düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı.

Attiki'deki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.

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