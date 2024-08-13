Dolar
33.55
Euro
36.74
Altın
2,466.16
ETH/USDT
2,641.20
BTC/USDT
58,840.00
BIST 100
9,802.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Yunanistan'da Varnava bölgesinde çıkan yangın "yılın en büyük yangını" olarak değerlendirildi

Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve en az bir kişinin ölümüne yol açan yangının, ülkede yılın en büyük yangını olarak değerlendirildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Yunanistan'da Varnava bölgesinde çıkan yangın "yılın en büyük yangını" olarak değerlendirildi

Atina

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, yaptığı yazılı açıklamada, Varnava bölgesindeki yangının dün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetinin azalmasıyla kontrol altına alınmaya başlandığını belirtti.

Bu akşam rüzgarların yeniden kuvvetleneceği yönünde öngörülerin endişe verici olduğunu aktaran Lavranos, 700'den fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini, yangının büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle operasyonel planların sık sık güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu yangını yılın en büyük yangını olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Lavranos, "Bu yangın, beklenmeyen bir gelişme oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüdü." ifadelerini kullandı.

Tahliye emirlerine uymayı reddeden bazı kişilerin daha sonra evlerinde mahsur kaldığının altını çizen Lavranos, bu kişilerin kurtarılmasının itfaiyecilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

100 bin dönümden fazla alan yandı

Yunan basınında çıkan haberlerde, bugüne kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken şu ana kadar üç hastane, iki manastır ve çok sayıda yerleşim biriminin tahliye edildiğini bildirdi.

Haberlerde, ülkenin perşembe gününe kadar şiddetli rüzgarlar ve 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilen sıcaklıklar nedeniyle “yüksek yangın alarmında” kalacağı kaydedildi.

Türkiye ve AB'den Yunanistan'a destek

Öte yandan, Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Tatoi Askeri Havaalanı'na ulaştı.

Türk ekipler yangın söndürme çalışmalarını buradan yürütecek.

Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Romanya'dan da uçak, itfaiye ekipleri ve araçlar gönderilmişti.

Bir kişi ölü bulundu

Varnava'da 11 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Vrilisia'ya da sıçrayan yangında, yanmış bir ceset bulunduğu bildirilmişti.

Kadının, tahliye emri verilen bir alandaki binanın içinde mahsur kalan, 65 yaşlarında bir çalışanın olduğu değerlendiriliyor.

2023 yılında Yunanistan'da çıkan orman yangınlarında en az 28 kişi ölmüş ve 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

2018 yılında da Atina'nın doğusundaki Mati sahil kasabasında çıkan orman yangınından uzaklaşmaya çalışırken boğulanlar da dahil olmak üzere, 100'den fazla kişi ölmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus güçlü ekonomi için kritik öneme sahip
Mersin'de bir kişi ev ve otomobilini ateşe verdi
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanlar Suriye'nin Hama şehrindeki depremi değerlendirdi

Benzer haberler

Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus güçlü ekonomi için kritik öneme sahip

Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus güçlü ekonomi için kritik öneme sahip

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yunanistan'dan, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ülkelere teşekkür

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yunanistan'da Varnava bölgesinde çıkan yangın "yılın en büyük yangını" olarak değerlendirildi

Yunanistan'da Varnava bölgesinde çıkan yangın "yılın en büyük yangını" olarak değerlendirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet