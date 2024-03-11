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Dünya

Yunanistan'da, ülkenin AB ve NATO askeri operasyonlarına katılmasına karşı eylem düzenlendi

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) askeri operasyonlarına katılmasına karşı eylem düzenledi.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Yunanistan'da, ülkenin AB ve NATO askeri operasyonlarına katılmasına karşı eylem düzenlendi Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan eylemciler, savaş karşıtı sloganlar attı.

Yunanistan'ın NATO ve AB'nin askeri operasyonlarına katılmasına karşı çıkan eylemciler, Yunan askerlerinin sınır dışında hiçbir operasyona gönderilmemesini talep etti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) 26 Şubat tarihli olağan toplantısında, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisiyle, Yunanistan'ın, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması amacıyla AB'nin "Aspides" misyonuna katılmasına karar vermişti.

Bu kapsamda Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait "HYDRA" isimli fırkateyn, Kızıldeniz'e gitmişti. Sol muhalefet partileri ise Yunanistan'ı tehlikeli bir bölgeye sokacağı gerekçesiyle bu karara tepki göstermişti.

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