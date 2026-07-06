Yunanistan'da uçuşlardaki gecikmelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttığı bildirildi.

Yunanistan'da uçuşlardaki gecikmeler geçen yıla göre yüzde 63 arttı Yunanistan'da uçuşlardaki gecikmelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttığı bildirildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (Eurocontrol) verilerinde Yunanistan'ın, son haftalarda uçuşlardaki gecikmelerin en fazla arttığı Avrupa ülkeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Uçuşlardaki gecikmelerin Yunanistan'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 arttığı, haziran ayının son haftasında Avrupa hava ulaşım ağındaki toplam gecikmelerin yüzde 13'ünün Yunanistan kaynaklı olduğu ifade edildi.

Yaz sezonunda Atina Uluslararası Havalimanı "Eleftherios Venizelos"da günlük yaklaşık 900 ticari uçuşun yanı sıra yaklaşık 100 kargo ve özel uçuşun gerçekleştirildiği, özellikle yoğun saatlerde yaşanan gecikmelerin yaklaşık yüzde 80'inin hava trafiği yönetiminden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, sorunun ele alınması amacıyla bugün Sivil Havacılık Hizmeti, Sivil Havacılık Otoritesi, Atina Uluslararası Havalimanı ile AEGEAN ve SKY Express hava yolu şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapılacağı bildirildi.

Toplantıda uçuş programlarının belirlenen kapasite sınırları içinde olmasına rağmen gecikmelerin neden sürdüğünün ve alınabilecek önlemlerin değerlendirileceği belirtildi.

Yetkililer, gecikmelere rağmen uçuş güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.