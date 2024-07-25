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Dünya

Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı

Yunanistan'da 1980'den bu yana en uzun süreli sıcak hava dalgasının bu temmuz ayında yaşandığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı

Gümülcine

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'ne göre, temmuz ayında 16 gün boyunca devam eden aşırı sıcaklar, 1980'den bu yana en uzun süren sıcak hava dalgası oldu.

Böyle bir durumun en son 15 gün süren sıcaklık dalgasıyla Temmuz 2023'te yaşandığını belirten uzmanlar, iklim değişikliğinin aşırı hava koşullarının başlıca nedenleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Uzmanlar, bu yılki sıcak hava dalgasından en çok Dedeağaç, Dimetoka, Taşoz, Drama, Nea Peramos, Kavala, Serez, İskeçe, Selanik ve Pire'nin etkilendiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde çalışanların korunması amacıyla çeşitli tedbirler almıştı.

Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis aşırı sıcaklık nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapalı kalmış, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verilmişti. Bu kurallara uymayan işverenlere, her çalışan için 2 bin avro para cezası kesileceği duyurulmuştu.

Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştı.

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