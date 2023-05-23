Dolar
19.87
Euro
21.41
Altın
1,975.05
ETH/USDT
1,854.00
BTC/USDT
27,187.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, hükümet kurma görevini reddetti

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, hükümet kurma görevini reddetti

Atina

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Andrulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanımadığını belirterek "Hükümet kurma görevini iade ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sakelaropulu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini, Anayasa'nın 37. maddesi gereği yarın yerel saatle 11.00’de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi.

Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi.

Yeni Demokrasi seçimi açık ara farkla önde bitirmişti

Yunanistan'da düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı.

Seçim yarışını üçüncü bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak.

Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kurulacak.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

Türkiye, potada hazırlık maçında Yunanistan'ı farklı yendi

Yunanistan'da PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis, hükümet kurma görevini reddetti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme süreci devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın hatasını düzeltmesini bekliyoruz
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi

Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet