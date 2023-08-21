Dolar
27.17
Euro
29.64
Altın
1,889.19
ETH/USDT
1,668.00
BTC/USDT
25,952.00
BIST 100
7,667.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Atina

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı.

Bölgedeki kamp alanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İhbar sonucu itfaiye ekiplerinin Viotia'daki mandırada bulduğu 80 yaşındaki çobanın ise besi hayvanlarını korumaya çalışırken hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dedeağaç'taki yangın devam ediyor

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki ili Dedeağaç'taki orman yangını ise 3'üncü gününde hala kontrol altına alınamadı.

Dedeağaç-Feres yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dedeağaç'ta rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreye kadar ulaşıyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor.

Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü.

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.

Bölgede çok sayıda yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Dumanlar Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken, bölgede acil durum ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi inşallah memnun edecek adımları atacağız
AFAD: Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı

Benzer haberler

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan, Akdeniz bölgesinde iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında

Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler kontrollü başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet