Yunanistan'da orman yangını nedeniyle mühimmat deposunda patlama meydana geldi
Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi.
Ankara
Yerel basında yer alan haberlere göre, sahil kasabası Nea Aghialos'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve bazı yerleşim yerindekiler tahliye edildi.
Alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.
Yunanistan'ın Magnisia bölgesindeki yangınlarla ilgili durum kontrolden çıkarken, alevlerin askeri uçak mühimmat deposuna ulaşmasıyla patlama meydana geldi https://t.co/Iu0PIMXZNN pic.twitter.com/nubc0i28xq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 27, 2023
Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor.
Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.
Orman yangınlarında 4 kişi ölmüştü
Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.
Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.