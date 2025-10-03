Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,862.80
ETH/USDT
4,452.80
BTC/USDT
119,862.00
BIST 100
10,981.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Dünya

Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti

Yunanistan'da Pire Limanı işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınamak üzere 24 saatlik grev kararı aldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti

Atina

Pire Limanı Nakliye İşçileri Birliği (ENEDEO) yaptıkları yazılı açıklamayla, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soykırım, açlık, abluka yaşayan Gazze halkına yiyecek ve ilaç ulaştırılmasını engellemek amacıyla İsrail'in askeri saldırıyla aralarında Yunanların da bulunduğu mürettebatı tutukladığı ve iletişimlerini kestiği vurgulanan açıklamada, "Yunan hükümetinin çok büyük sorumluluğu var. Sadece filoya katılan Yunanları korumadığı için değil, önceki hükümetler gibi o da katil İsrail devleti ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü için. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlikte işgali ve suçları destekliyorlar, soykırıma ortak oluyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ENEDEO üyesi işçilerin İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınamak amacıyla 24 saatlik grev kararı aldıkları kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi

Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti

Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi

Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki "Marinette" gemisi yola devam ediyor

Küresel Sumud Filosu'ndaki "Marinette" gemisi yola devam ediyor
AKPM'den Gazze'deki yıkıcı insani durumun son bulması çağrısı

AKPM'den Gazze'deki yıkıcı insani durumun son bulması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet