Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti
Yunanistan'da Pire Limanı işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınamak üzere 24 saatlik grev kararı aldı.
Atina
Pire Limanı Nakliye İşçileri Birliği (ENEDEO) yaptıkları yazılı açıklamayla, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadı.
Soykırım, açlık, abluka yaşayan Gazze halkına yiyecek ve ilaç ulaştırılmasını engellemek amacıyla İsrail'in askeri saldırıyla aralarında Yunanların da bulunduğu mürettebatı tutukladığı ve iletişimlerini kestiği vurgulanan açıklamada, "Yunan hükümetinin çok büyük sorumluluğu var. Sadece filoya katılan Yunanları korumadığı için değil, önceki hükümetler gibi o da katil İsrail devleti ile stratejik ilişkilerini sürdürdüğü için. Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile birlikte işgali ve suçları destekliyorlar, soykırıma ortak oluyorlar." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ENEDEO üyesi işçilerin İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınamak amacıyla 24 saatlik grev kararı aldıkları kaydedildi.
