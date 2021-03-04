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Dünya

Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı

Yunanistan'da, son 24 saatte 2 bin 702 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve 40 kişinin virüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 04.03.2021
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı

Gümülcine


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan Ulusal Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, başta başkent Atina'nın bulunduğu Attiki başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kısıtlamaların sertleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, tüm ülkede 21.00- 05.00 arasında uygulanan gece sokağa çıkma yasağının yarından itibaren başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesi dahil olmak üzere "yüksek riskli" olarak tanımlanan 18 ilde saat 18.00'den itibaren başlayacağını bildirdi.

Atina ve Selanik'in büyükşehir olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bu kentlerde hafta içi 21.00-05.00 arasında uygulanacağını ifade eden Hardalias, gündüzleri belirli nedenlerle izinli olarak sokağa çıkanlar için denetimlerin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Ulusal Sağlık Kurumunun verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 702 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 197 bin 279'a yükseldi.

Yunanistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 597 çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hastanede solunum cihazına bağlı 431 kişinin bulunduğu ülkede, son 24 saatte 1376 hastanın tedavi olarak hastanelerdeki acil bakım ünitelerinden çıktığı bildirildi.

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