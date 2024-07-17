Dolar
33.08
Euro
36.17
Altın
2,453.62
ETH/USDT
3,409.40
BTC/USDT
64,297.00
BIST 100
11,134.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da hükümetin casus yazılım programı edinmeyi planladığı öne sürüldü

Yunanistan'da hükümetin cep telefonlarını izleyecek yeni casus programlar edinmeyi planladığı ileri sürüldü.

Derya Gülnaz Özcan  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Yunanistan'da hükümetin casus yazılım programı edinmeyi planladığı öne sürüldü

Atina

Ülkede tanınan haber sitelerinden "in.gr'ın" isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Terörle Mücadele Birimi ve Polis Enformasyon Analiz ve Yönetim Dairesince kullanılmak üzere yazılım ve izleme cihazlarının temini için Yunanistan Polis Teşkilatı, sözleşme önkoşulların belirlenmesine yönelik hazırlık içerisinde.

"Pegasus" ve "Predator" benzeri yazılımların EYP tarafından kullanılan izleme programlarının yerini almasının planlandığı savunulan haberde, bu tür alımların ve kullanımların kamuya açık yapılmadığı, alım masraflarının örtülü ödeneklerden karşılandığı vurgulandı.

Haberde, "Pegasus" ve "Predatör" gibi casus yazılım programlarından daha gelişmiş programların alımının hedeflendiği ve bu yeni sistemde cep telefonlarını izlemek için gönderilen mesajlara da gerek kalmadığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "Predator" tespit edildikten sonra ülkede "dinleme skandalı" gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Muhalefet, siyasilerin ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği "dinleme skandalı"nda kullanılan "Predator" isimli casus program ile EYP arasındaki ilişkinin araştırılmasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de aşırı rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Yozgat'ta sağanak etkili oldu
Yargıtay, darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının temyiz incelemesini tamamladı
Ankara'da EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan

Benzer haberler

Yunanistan'da hükümetin casus yazılım programı edinmeyi planladığı öne sürüldü

Yunanistan'da hükümetin casus yazılım programı edinmeyi planladığı öne sürüldü

Yunanistan'da çöl sıcaklıkları pazar gününe kadar devam edecek

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 48 orman yangınından 47'si kontrol altına alındı

Atina'daki tarihi Akropolis aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı

Atina'daki tarihi Akropolis aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı
MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamasına kınama

MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türklerini hedef alan açıklamasına kınama
Aşırı sıcakların etkisindeki Yunanistan'da özel tedbirler alınıyor

Aşırı sıcakların etkisindeki Yunanistan'da özel tedbirler alınıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet