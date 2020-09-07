Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğu 'diyalogtan' yana

Euro
8.82
Dolar
7.46
BIST 100
1,093.69
Altın
1,929.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
logo
Dünya

Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğunun 'Türkiye ile diyalog istediği' ortaya çıktı

Yunanistan'da yapılan bir kamuoyu araştırması, ülke halkının yüzde 69,8'inin ikili sorunların çözümü için Türkiye ile diyalog kurulmasından yana olduğunu gösterdi.

Tevfik Durul   | 07.09.2020
Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğunun 'Türkiye ile diyalog istediği' ortaya çıktı

Atina

Yunanistan'da Atina merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların 63,7'si, Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların 34,5'i bu ihtimalin "küçük veya hiç olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49,2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47,1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pandemiyle ön cephede mücadele ediyorlar
'Aşının yolu uzun, maske-mesafe-hijyene tam uyum şart' uyarısı
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 vaka sayısı bini geçti
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz: Ankara virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı
Acil Tıp Asistanı Doktor Tanrıkulu: Bizim için gerçekten bir psikolojik savaş

Benzer haberler

Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğu 'diyalogtan' yana

Yunanistan'da halkın büyük çoğunluğu 'diyalogtan' yana

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

Yunanistan'ın adımları uluslararası antlaşma ve hukuka aykırı

BM'den Yunanistan'a sığınmacılar konusunda acil adımlar atması çağrısı

BM'den Yunanistan'a sığınmacılar konusunda acil adımlar atması çağrısı
Yunanistan ekonomisi Kovid-19’un turizmi vurmasının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 14 daraldı

Yunanistan ekonomisi Kovid-19’un turizmi vurmasının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 14 daraldı
AB, Yunanistan'ın göçmenler konusunda hukuka uymasını bekliyor

AB, Yunanistan'ın göçmenler konusunda hukuka uymasını bekliyor