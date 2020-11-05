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Dünya

Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye 3 kişinin sahte Yunan kimliğiyle yakalandığı bildirildi.

Tevfik Durul   | 05.11.2020
Yunanistan'da FETÖ üyesi 3 kişi sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Atina

"Kathimeri" gazetesinin haberine göre, başkent Atina'nın merkez bölgesinde rutin polis kontrolünde durdurulan 3 FETÖ üyesinin üzerlerinden sahte Yunan kimlikleri çıktı.

FETÖ'cülerin, polis sorgusu sırasında kendilerini "Gülenci" olarak ifade ettiği kaydedildi.

Zanlılardan ikisinin emniyet yetkililerine, kendilerini "eski memur" olarak tanıttığı, Yunan makamlarının ise FETÖ'cülerin bu iddiasını doğruladığı aktarıldı.

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