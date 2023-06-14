Dolar
23.59
Euro
25.54
Altın
1,955.74
ETH/USDT
1,745.40
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
5,402.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi öldü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Ayhan Mehmet  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi öldü

Gümülcine

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin Kalesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 32 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede, kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanığın yargılanmasına başlandı
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
"İklim Değişikliği Zirvesi 2023: Yeşil Dönüşüm" İstanbul'da gerçekleştirildi
Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanmasındaki 5 yıl sınırını iptal etti
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Benzer haberler

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi öldü

Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi öldü

Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

Yunan lider Miçotakis, haziranda hükümet kurulamazsa üçüncü kez sandığa gidilebileceğini söyledi

Miçotakis'e göre Yunanistan'ın karşısında büyük ve öngörülemez bir komşu var

Miçotakis'e göre Yunanistan'ın karşısında büyük ve öngörülemez bir komşu var
California'ya gönderilen düzensiz göçmenler Newsom ile DeSantis arasında gerginliği arttırdı

California'ya gönderilen düzensiz göçmenler Newsom ile DeSantis arasında gerginliği arttırdı
Yunanistan'da 25 Haziran seçimlerinin favorisi siyasiler halkın desteği için yarışacak

Yunanistan'da 25 Haziran seçimlerinin favorisi siyasiler halkın desteği için yarışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet