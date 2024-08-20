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Dünya

Yunanistan'da dün olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce kez yıldırım ve şimşek çaktı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, ülkede olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgelerde bulutlardaki elektrik boşalması olarak nitelendirilen yıldırım ve şimşek çakmasının dün 31 bin kez yaşandığını bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Yunanistan'da dün olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce kez yıldırım ve şimşek çaktı

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, bu yaz, son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgasını yaşayan ve ağustos ayında yılın en büyük orman yangınına maruz kalan ülkenin başta batı kesimleri olmak üzere bazı bölgelerinde dünden beri hakim olan olumsuz hava koşulları çerçevesinde dün yaklaşık 31 bin kez elektrik boşalması meydana geldi.

Şimşek ve yıldırım olarak gözlenen elektrik boşalmasına özellikle batı bölgelerde yoğun yağmur ve dolu yağışı eşlik etti.

Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların eylülde de ülkede mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörüsünü paylaştı.

Daireye göre, temmuzda 16 gün boyunca devam eden aşırı sıcaklar, 1980'den bu yana en uzun süren sıcak hava dalgası olmuştu.

Ülkede 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen yangında 146 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde bu yangınlarda 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.

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