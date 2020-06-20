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Dünya

Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla hükümetin, mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararı protesto edildi.

Ayhan Mehmet   | 20.06.2020
Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi Fotoğraf: Ayhan Mehmet /AA

Atina

Yunanistan'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla, çeşitli mülteci, göçmen ve sol grupların katılımıyla gösteri düzenlendi. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )


Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonia Meydanı'nda bir araya gelen mülteciler ve ırkçılık karşıtı gruplar, mültecilerin evsiz kalma riskine karşı seslerini yükseltti.

''Tahliyelere hayır'' şeklinde slogan atarak parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyen yaklaşık 2 bin kişi, hükümetten tahliye kararını geri almasını istedi.

Yunan makamları, başkent Atina ve diğer kentlerde yaklaşık 11 bin mülteciyi, Avrupa Birliği'nce finanse edilen konaklama programları kapsamında kendilerine tahsisi yapılan evlerden tahliye etmeyi planlıyor.

Boşaltılacak evlere Ege adalarındaki aşırı kalabalık kamplarda kalan mültecilerin yerleştirilerek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.



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