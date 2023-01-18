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Dünya

Yunanistan, terör örgütlerini meclis dışı bırakacak yasa hazırlığı içinde

Yunanistan, terör örgütlerinin meclis dışında bırakılmasını hedefleyen yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başladı.

Derya Gülnaz Özcan   | 18.01.2023
Yunanistan, terör örgütlerini meclis dışı bırakacak yasa hazırlığı içinde

Atina

Ülke basınında bir süredir yer alan haberlerde, Yunanistan'ın terör örgütü olarak kabul ettiği ırkçı, neo nazi Altın Şafak Partisinin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in 2020'de kurduğu "Yunanlar Partisi"nin meclise girmesini önlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.

Haberlerde, Kasidiaris'in kendisiyle aynı isim ve soyadını taşıyan kuzeni aracılığıyla bu partiyi meclise sokmaya çalışabileceği ileri sürüldü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hafta sonu Proto Thema gazetesine verdiği röportajda konuya ilişkin soruya, "Siyasi sistem, terör örgütlerinin Yunan Parlamentosunda temsil edilmemesi için Anayasa'nın verdiği manevra alanını tüketmeli." yanıtını verdi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da pazartesi yaptığı haftalık olağan basın toplantısında, "Hükümet olarak, Anayasa'nın bize verdiği imkanlar çerçevesinde, Yüksek Mahkemenin terör örgütlerini seçimlerde aday parti tayin etmesini engellemeliyiz. Bunu anayasa çerçevesinde yapacağız." diye konuştu.

İkonomu, hükümetin diğer partilerden de bu konuda destek beklediğini ifade etti.

Kathimerini gazetesi, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yüksek Mahkemenin seçime katılacak partiler için yaptığı, sistemin özgür işleyişine hizmet edip etmediklerine ilişkin değerlendirmenin yeni yasal düzenlemeyle genişletileceğini aktardı.

Buna göre, bir partinin seçimde aday olabilmesi için, partinin gerçek lideri ya da üyelerinin, terör örgütü üyeliği gibi suçlardan hüküm giyip giymediklerine bakılacak.

Kasidiaris'i Yunan Parlamentosuna taşıyan Altın Şafak Partisi, Yunan yargısı tarafından suç örgütü olarak kabul edilmiş, Kasidiaris de suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.

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