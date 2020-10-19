Euro
9.32
Dolar
7.90
BIST 100
1,207.25
Altın
1,909.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini 'umuyor'

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, "Bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz." yorumunda bulundu.

Tevfik Durul   | 19.10.2020
Yunanistan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini 'umuyor'

Atina

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umduklarını bildirdi.

Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir seçimin ardından geriye değil, ileriye bakılması gerektiğini söyleyen Petsas, "Bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 732'ye yükseldi
Kovid-19 hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor
Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi
19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanıyor
Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

Yunanistan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini 'umuyor'

Rum lideri Anastasiadis, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor

'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu seçimlerin kazananı tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu seçimlerin kazananı tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur
KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a bakanlardan ve siyasilerden kutlama mesajları

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a bakanlardan ve siyasilerden kutlama mesajları