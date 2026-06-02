Yunanistan, Kerpe Adası'nda yaşanabilecek su sıkıntısı ihtimaline karşı olağanüstü hal ilan etti Yunanistan, yaz aylarında beklenen turist yoğunluğunun su sıkıntısını artırabileceği endişesiyle Kerpe Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'nde bulunan Kerpe Adası'nda barajın su seviyesinin düşmesi ve yaz sezonuna kadar artması beklenen su tüketimi nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının aldığı karar 3 ay süreyle geçerli olacak.

Olağanüstü hal kararıyla, Ada'daki su sıkıntısıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin ve ilgili süreçlerin hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yaz aylarında turist sayısının artması dolayısıyla birçok adada su sıkıntısı yaşanıyor. Kerpe Adası'nda önceki yıllarda da benzer sıkıntılar yüzünden aşırı su kullanımını kısıtlayıcı tedbirler alınmıştı.