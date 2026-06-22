Yunanistan, İsrail'in bazı Yunan vatandaşlarını sınır dışı etmesine tepki gösterdi

Ayhan Mehmet
21 Haziran 2026•Güncelleme: 22 Haziran 2026
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin tarafının daveti üzerine Ramallah'a gitmek isteyen ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu Yunan vatandaşlarının İsrail'e girişlerinin engellendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek, İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.
İsrail makamları, Batı Şeria'ya gitmek isteyen bazı Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemiş ve bu kişileri sınır dışı etmişti.