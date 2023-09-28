Yunanistan ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya
Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül başındaki sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi.
Atina
Tesalya bölgesinde başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, sular altında kaldı, birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.
- Yunanistan 100 yılda en fazla iki kez görülebilecek şiddetli yağışlara sahne oluyor
- Yunanistan'da su baskınının yaşandığı bölgeler havadan görüntülendi
- Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel, tarım ve hayvancılıkta zarara yol açtı
- Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi
- Yunanistan'da selde telef olan hayvanlar imha ediliyor
Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.
Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.