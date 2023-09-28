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Dünya

Yunanistan ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül başındaki sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi.

Derya Gülnaz Özcan  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Yunanistan ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya

Atina

Tesalya bölgesinde başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, sular altında kaldı, birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.

Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

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