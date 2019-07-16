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Dünya

Yunanistan göçmenlerin Türkiye'ye iadesini hızlandırmak istiyor

Yunan hükümeti, Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ile iş birliği ve Yunan Sahil Güvenlik imkanlarını artırarak, Ege Denizi'ndeki devriyelerin sıklaştırılmasına karar verdi.

Furkan Naci Top   | 16.07.2019
Yunanistan göçmenlerin Türkiye'ye iadesini hızlandırmak istiyor

Atina

Yunanistan'da göçmen meselesini gündemine alan yeni hükümet, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatını tamamen uygulamaya koyarak, göçmenlerin Türkiye'ye iadesini hızlandırmayı planlıyor.

Partisi Yeni Demokrasi (ND) tek başına iktidara gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis, göç konusuna ilişkin bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Önce AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile bir araya gelen Miçotakis, daha sonra Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Göç Politikalarından sorumlu Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ve Gemicilik ve Denizcilik Bakanı Yannis Plakiotakis'in aralarında bulunduğu heyet ile toplantı düzenledi.

Başbakanlık tarafından görüşmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplantıda göçmen sorunu hakkında 6 maddelik öncelik listesi oluşturuldu.

Hükümetin, Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ile iş birliği ve Yunan Sahil Güvenlik imkanlarını artırarak, Ege Denizi'ndeki devriyeleri sıklaştırılmasına karar verildi.

Açıklamada, göçmen mutabakatının tam olarak uygulanmasıyla Yunan adalarında tutulan göçmenlerin iltica işlemlerinin ve sığınma hakkı alamayan göçmenlerin Türkiye'ye iadelerinin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, başta sahipsiz göçmen çocuklar ve hassas grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra Sisam (Samos) Adası'ndaki kapasitesi yetersiz kalan mülteci kampını yeniden düzenleme çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.

15 bin göçmen zorlu koşullarda yaşıyor

Sivil toplum örgütlerine göre, yaklaşık 15 bin göçmen, Midilli, Sakız, Sisam gibi adaların bulunduğu noktalarda zor yaşam koşulları altında tutuluyor.

Yunanistan'da iltica hizmetlerinin yetersizliği ve uzun bürokratik süreçler nedeniyle, yeni gelen bir göçmenin ilk iltica mülakatına girebilmesi için bir yılı aşkın süre beklemesi gerekiyor.

Ülkede bulunan toplam mülteci sayısının 70 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Türkiye-AB mutabakatının üzerinden geçen 2,5 yıllık sürede, iade edilen göçmenlerin sayısı yaklaşık 2 bin oldu.

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