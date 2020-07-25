Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağı yakılmasını kınadı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Selanik’teki gösterilerde Türk bayrağı yakılmasını kınadı.
Gümülcine
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye’nin, milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Selanik’te, dün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.