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Dünya

Yunanistan Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalancis, Batı Trakya'daki cami saldırısını kınadı

Yunanistan Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, Batı Trakya'da bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırtmasını kınadı.

Ayhan Mehmet  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Yunanistan Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kalancis, Batı Trakya'daki cami saldırısını kınadı

Gümülcine

Kalancis, yaptığı yazılı açıklamada, İskeçe bölgesindeki bir camide meydana gelen olayın herkes için üzüntüye neden olduğunu belirterek, bu tür olayların din özgürlüğüne saygı gösterilmesi yolunda aynı kararlılıkla devam edilmesi isteğini kuvvetlendirdiğini aktardı.

Her dini topluluğun ibadet yerine saygı gösterilmesinin Yunanistan için tartışılmaz bir değer olduğunu kaydeden Kalancis, saldırganı yakalayan Yunan polisini tebrik etti.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtilmişti.

Saldırganın, camide bulunan Kur’an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilmiş, söz konusu kişinin Fransız vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafaçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin ve Ilıca Aşağı Mahalle Mütevelli Heyeti Başkanı Eyüp Köse, gözaltına alınan saldırgan hakkında şikayetçi olmuştu.

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