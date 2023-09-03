Yunanistan’da orman yangınları 16 gündür devam ediyor
Yunanistan'da Meriç Bölgesi’nde başlayan orman yangınları 16’ncı gününde de kontrol altına alınamadı.
Atina
Kavacık (Lefkimi) ve Koyunyeri (Provatona) yakınlarındaki ormanlık alanda süren yangınlar nedeniyle Kavacık köyü tahliye edildi.
- Yunanistan'da süren orman yangını Edirne'nin sınır köylerinden görülüyor
- Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor
- Yunanistan'daki yangınlara havadan müdahalede zorluk yaşanıyor
- Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü
- Yunanistan'daki orman yangınları çevre ve sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesinin verilerine göre, Dedeağaç’ın da içinde bulunduğu Meriç Bölgesi'nde yanan alanlar 935 bin dönümü aştı.
Öte yandan Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde yağış beklenmesi sebebiyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, tüm belediyelere sel tehlikesine karşı hazır olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde sel olasılığının yüksek olması nedeniyle özellikle bu bölgelerde tedbirlerin artırılmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.