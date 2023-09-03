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Dünya

Yunanistan’da orman yangınları 16 gündür devam ediyor

Yunanistan'da Meriç Bölgesi’nde başlayan orman yangınları 16’ncı gününde de kontrol altına alınamadı.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Yunanistan’da orman yangınları 16 gündür devam ediyor

Atina

Kavacık (Lefkimi) ve Koyunyeri (Provatona) yakınlarındaki ormanlık alanda süren yangınlar nedeniyle Kavacık köyü tahliye edildi.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesinin verilerine göre, Dedeağaç’ın da içinde bulunduğu Meriç Bölgesi'nde yanan alanlar 935 bin dönümü aştı.

Öte yandan Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde yağış beklenmesi sebebiyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, tüm belediyelere sel tehlikesine karşı hazır olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kikilias, ormanlık alanların yandığı bölgelerde sel olasılığının yüksek olması nedeniyle özellikle bu bölgelerde tedbirlerin artırılmasını istedi.

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