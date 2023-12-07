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Dünya

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Yunanistan ile Türkiye'nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir." dedi.

Zuhal Demirci  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir

İngiltere

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