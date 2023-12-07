Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, "Yunanistan ile Türkiye'nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir." dedi.
İngiltere
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yunanistan ile) Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.