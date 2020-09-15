Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den somut adım gördüğümüzde görüşmelere başlamaya hazırız
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." dedi.
Atina
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." dedi.
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