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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den somut adım gördüğümüzde görüşmelere başlamaya hazırız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." dedi.

Tevfik Durul   | 15.09.2020
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den somut adım gördüğümüzde görüşmelere başlamaya hazırız

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." dedi.

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