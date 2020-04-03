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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Macron ve Merkel'e Türkiye ile ilgili mektup

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Macron ve Merkel’e mektup göndererek, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yeni bir göçmen anlaşması imzalanmasını teklif etti.

Mehmet Hatipoğlu   | 03.04.2020
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Macron ve Merkel'e Türkiye ile ilgili mektup

Gümülcine

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’e mektup göndererek, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında yeni bir göçmen anlaşması imzalanmasını, bu kapsamda Türkiye'ye yapılacak maddi desteğin Avrupa'ya göçmen akınlarının azalıp çoğalmasıyla doğru orantılı olmasını teklif etti.

Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Miçotakis mektubunda, Avrupa'ya göçmen akınlarının önlenmesinde Türkiye ile iş birliğinin belirleyici rolü bulunduğunu belirterek, AB ile Türkiye arasında, yeni finansman mekanizması oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalanmasını istedi.

Mektubunda, Türkiye'nin mülteci akınlarını tamamen kontrol etme gücüne sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, Ankara'nın sığınmacıları AB’ye karşı baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü.

Miçotakis, AB’den Türkiye’ye maddi desteğin “daha az akınlar için daha çok finans ve daha büyük akınlar için daha az finans” ilkesine dayandırılması gerektiğini kaydetti.

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