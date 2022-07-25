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Dünya

Yunanistan, AB'nin doğal gaz tüketiminde tasarruf önerisinden muafiyet istiyor

Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin, üye ülkelerin doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmaya yönelik önerisinden muaf tutulmayı talep edeceği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 25.07.2022
Yunanistan, AB'nin doğal gaz tüketiminde tasarruf önerisinden muafiyet istiyor

Atina

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik doğal gaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını söyledi.

Bu önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu ifade eden İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında (doğal gaz tüketiminde) yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.

İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.

AB, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını talep etmişti.

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