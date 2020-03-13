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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan sığınmacılar, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından eşyalarına el konulduğunu söyledi.

Ayhan Mehmet   | 13.03.2020
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu Fotoğraf: Ayhan Mehmet / AA

Lesvos

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince dün gece Molivos Limanı'na getirilen yaklaşık 25 sığınmacı, geceyi ıslak elbiseleriyle sokakta geçirmek zorunda bırakıldı.

Sığınmacılar, AA muhabirine, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince para ve telefonlarına el konulduğunu anlattı.

Kendilerine çok az yemek verildiğini aktaran bir sığınmacı, "Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Konuşmaktan da korkuyoruz. Konuşunca sert tepki veriyorlar. Bizim arkadaşı kaptan sanıp çok dövdüler. Bir saat kendine gelemedi. Gözüne bir şey sıkmışlar. Bir süre gözünü açamadı." ifadelerini kullandı.

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