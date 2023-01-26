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Dünya

Yunan polis teşkilatında dinleme skandalı nedeniyle değişim yapıldığı iddia edildi

Yunanistan'da "hassas mevkilerde" bulunan bazı üst düzey emniyet yetkililerinin "dinleme skandalı" nedeniyle yerlerinin değiştirildiği ileri sürüldü.

Derya Gülnaz Özcan   | 26.01.2023
Yunan polis teşkilatında dinleme skandalı nedeniyle değişim yapıldığı iddia edildi

Atina

Yunan Polis Teşkilatından yaptığı açıklamada, çok sayıda üst düzey yetkilinin görev yerlerinin değiştiği kaydedildi.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunan Polis teşkilatının, dinleme skandalıyla doğrudan veya dolaylı ilgisi olabilecek teşkilat içindeki "hassas mevkilerdeki" isimlerin yerlerini değiştirdiği ileri sürüldü.

Haberde, bu değişimle teşkilatın "dinleme skandalından arındırıldığı" mesajı verdiği savunuldu.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, dün mecliste yaptığı konuşmada başbakanı ve hükümeti dinleme skandalından sorumlu tutarak, meclise gensoru önergesinde bulunmuştu.

Yunanistan'da dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.

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