Dolar
41.70
Euro
48.77
Altın
3,962.94
ETH/USDT
4,674.40
BTC/USDT
123,900.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız

Yunanistan Parlamentosu'ndaki Yeni Sol Partisi Milletvekili Sia Anagnostopulu, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettar olduklarını ifade etti.

Derya Gülnaz Özcan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız

Atina

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlerden 161'i, Eleftherios Venizelos Havalimanı'na ulaştı.

Filistin destekçileri ile Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin yakınları, aktivistlerin uçaktan inişini heyecanla ve ellerinde çiçeklerle karşıladı.

Atina'daki havalimanında yaklaşık 4 saat süren bekleyiş sırasında, katılımcılar "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı ve Filistin bayraklarıyla destek verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bekleyiş sırasında AA'ya konuşan Yunanistan Parlamentosu'ndaki Yeni Sol Partisi Milletvekili Sia Anagnostopulu, Küresel Sumud Filosu'nun, Filistin halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleyi şu sözlerle yorumladı:

"Bugün büyük bir gün. Dünyanın farklı yerlerinden (Gazze'ye) giden, prensiplerine, ideallerine, dayanışmaya, yoldaşlığa bağlılığını gösteren, bunca yıldır acı çeken Filistin halkıyla dayanışma gösteren, aralarında 27 Yunanın da bulunduğu (yaklaşık) 500 insana karşı kendimizi minnettar hissediyoruz. Minnettarız ve onları büyük bir sevinçle karşılıyoruz."

Filo üyelerinin güvenlik ve sağlık durumları konusunda süreç boyunca endişe duyduklarını ifade eden Anagnostopulu, "Anlatılması güç bir deneyim yaşadık; İsrail Milli Güvenlik Bakanı hakaret etti, onları terörist olarak nitelendirdi. Tüm bunlara rağmen dayanıp geri döndükleri için minnettarız ve mutluyuz." dedi.

Anagnostopulu, "Filistin halkı, hakkı olanı alana, kendi devletine sahip olana kadar, onların yanında olacağız." diye konuştu.

Aktivistleri karşılayanlardan Haris Ladropulos ise kendisinin de Filistin'i ve Küresel Sumud Filosu'nu aktif olarak destekleyen bir grubun üyesi olduğunu belirterek, "Küresel Sumud Filosu büyük bir çaba sarf etti. İsrail'in Gazze ve Filistin'e uyguladığı ablukayı gerçek anlamda kırmaya çalıştılar. Biz, Filistin halkının yanındayız ve Filistin direnişi kazanana kadar bu mücadeleyi her şekilde güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ladropulos, İsrail ile işbirliğini sürdüren Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayarak, "Halkların gücüne inanıyoruz ve Küresel Sumud Filosu bunu açıkça gösterdi. Mücadele eden halkların ve emekçilerin çabalarıyla sonuç alınabilir. Filo önemli bir adım attı ve biz de mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Havalimanında Filistin'e destek verenlerden Markos Klonizakis, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle gurur duyduklarını belirterek, "Hem Yunanistan'a hem de tüm dünyaya büyük bir insanlık örneği gösterdiler. Tüm dünya şunu anlamalı: Ya Filistin'le birliktesin, ya barbarlıkla." sözlerini sarf etti.

Klonizakis, direnişin zaferinin ve bu yoldaki dayanışmanın tüm insanların hayatı için olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını vurguladı.

Bugün, Küresel Sumud Filosu katılımcısı 27 Yunan vatandaşı da dahil olmak üzere toplam 161 aktivist, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen özel uçuşla Atina'ya döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti topraktan çıkarılıyor
Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı
Mersin'de şarampole devrilen işçi servisindeki 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız

Yunan Milletvekili Anagnostopulu: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine minnettarız

Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 7 İtalyan aktivist daha Roma'ya döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Tunuslu Sumud aktivisti: İsrail bizi aç bıraktı, kanalizasyon suyu içirdi

Tunuslu Sumud aktivisti: İsrail bizi aç bıraktı, kanalizasyon suyu içirdi
Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 İngiliz, ülkelerine ulaştı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 İngiliz, ülkelerine ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet