Euro
7.04
Dolar
6.29
BIST 100
95,560.07
Altın
1,582.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapıyor
logo
Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Yunanistan hudut birliklerinin, sığınmacıların geçişini engellemek için attıkları gaz bombalarının tesirini artırmak amacıyla çalıştırdığı fan zaman zaman ters etki yapıyor.

Salih Baran   | 13.03.2020
Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Edirne

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek amacıyla Yunanistan sınırında 15 gündür bekliyor. 

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran güvenlik güçleri, son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullanıyor.

Yunanistan'ın müdahalesiyle iki haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab ve Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Kullandıkları fan ters etki yapıyor

Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunan güvenlik güçleri, uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

Yunan güvenlik güçleri, zaman zaman fanın azizliğine uğruyor.

Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle sınır güçleri gazdan etkileniyor.

Bu arada, Yunan hudut birliklerinin attığı gaz bombasının fanın etkisiyle bulundukları alana düşmesi görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Makarnada stok sıkıntısı da zam da yok
Maç günü gelirlerine 'virüs' bulaştı, en çok Barcelona etkilendi
New York Times gazetesi Kovid-19 haberlerinde kullandığı Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Arzu eden öğrenciler yurtlardan ayrılabilecek
İngiltere'yi Kovid-19'la mücadelede kötü günler bekliyor

Benzer haberler

Türkiye Barolar Birliği Yunanistan'ın şiddetini dünyaya delilleriyle gösterecek

Türkiye Barolar Birliği Yunanistan'ın şiddetini dünyaya delilleriyle gösterecek

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Sığınmacıların Yunanistan'a geçiş mücadelesi sürüyor

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor
Yunanistan polisi sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

Yunanistan polisi sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti
AB İçişleri Komiseri Johansson'dan sığınmacılar konusunda birlik üyelerine çağrı

AB İçişleri Komiseri Johansson'dan sığınmacılar konusunda birlik üyelerine çağrı