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Dünya, Düzensiz göçmenler Avrupa yolunda

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmen öldü, 5'i yaralandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 04.03.2020
Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin / AA

Edirne

Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığını bildirdi. 

Valilikten yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan, şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyelerinin de şahit olduğu aktarılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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