Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri ve plastik mermiler zaman zaman sağlık çadırlarına isabet ediyor.

Cihan Demirci   | 07.03.2020
Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar, İl Sağlık Müdürlüğünün sahra çadırında tedavi ediliyor.

Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişi sürüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölgesinde bekleyişlerini sürdüren sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri gaz ve plastik mermiyle müdahale ediyor.

Müdahalede yaralanan sığınmacılar Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırlarında tedavi ediliyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 sağlık personelinin sahada ve 4 sağlık çadırında görev yaptığını söyledi.

Ateşli silah, plastik mermi yaralanması ve gazdan etkilenen çok sayıda sığınmacının olduğunu ifade eden Kalkan, Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri ve plastik mermilerin zaman zaman çadırlara da isabet ettiğini dile getirdi.

Kalkan, tüm sağlık personelinin gaz maskeleriyle görev yaptığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor

Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu

Sığınmacı kadınlar Avrupa'daki hemcinslerinden yardım istedi

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sağlık personeli için Kovid-19'a karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı

Sağlık personeli için Kovid-19'a karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı
Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi

Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi