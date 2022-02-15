Dolar
13.63
Euro
15.48
Altın
1,854.64
ETH/USDT
3,085.60
BTC/USDT
43,843.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YPG/PKK'nın Azez’deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 15.02.2022
YPG/PKK'nın Azez’deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

Azez

Kilis’in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 50 yaş üstüne Kovid-19 aşı zorunluğu başladı
Türkiye'de 94 bin 730 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Benzer haberler

YPG/PKK'nın Azez’deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

YPG/PKK'nın Azez’deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

Rusya Suriye’de hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarında 3'ü çocuk 6 sivil öldü

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde akaryakıt istasyonunda patlama

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde akaryakıt istasyonunda patlama
Teslim olan teröristten PKK mensuplarına 'eli kanlı terör örgütünden kurtulun' çağrısı

Teslim olan teröristten PKK mensuplarına 'eli kanlı terör örgütünden kurtulun' çağrısı

YPG/PKK-Esed rejimi çekişmesi Haseke'deki Fırat Üniversitesi'nde eğitimi sekteye uğrattı

YPG/PKK-Esed rejimi çekişmesi Haseke'deki Fırat Üniversitesi'nde eğitimi sekteye uğrattı