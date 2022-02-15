YPG/PKK'nın Azez’deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.
Azez
Kilis’in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Muhalifler, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.