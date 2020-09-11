YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu kalp hastası sivili işkence ederek öldürdü.
Ankara
Suriye'de, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Basem Abdulvehhab Muheysin, 10 gün önce ikamet ettiği Rakka kent merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonuldu.
YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan kalp hastası Muheysin'in cansız bedeni, dün ailesine teslim edildi.
Kaynaklar, geçen sene evlenen Muheysin'in tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.
Terör örgütü YPG/PKK, temmuz ayında alıkoyduğu 20 ve 26 yaşlarında 2 sivili de işkenceyle öldürmüştü.
Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak, sivilleri alıkoyuyor.
Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Ekim 2017'den bu yana Rakka'yı işgal altında tutuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.