Euro
8.86
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.97
Altın
1,952.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu kalp hastası sivili işkence ederek öldürdü.

Eşref Musa,Ethem Emre Özcan   | 11.09.2020
YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü

Ankara

Suriye'de, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Basem Abdulvehhab Muheysin, 10 gün önce ikamet ettiği Rakka kent merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonuldu.

YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan kalp hastası Muheysin'in cansız bedeni, dün ailesine teslim edildi.

Kaynaklar, geçen sene evlenen Muheysin'in tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK, temmuz ayında alıkoyduğu 20 ve 26 yaşlarında 2 sivili de işkenceyle öldürmüştü.

Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak, sivilleri alıkoyuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Ekim 2017'den bu yana Rakka'yı işgal altında tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 196 bin 345'e çıktı
Hindistan'da mayısta 6,4 milyon Kovid-19 vakasının bulunduğu tahmin ediliyor
Araştırma: Kovid 19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir

Benzer haberler

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü

Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı

YPG/PKK işgalinin bitmesini isteyen Deyrizorlu Araplar, geri adım atmıyor

Rasulayn'a sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Rasulayn'a sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
'YPG/PKK ile sözde muhalifler arasında Moskova'da yapılan anlaşmayı reddediyoruz'

'YPG/PKK ile sözde muhalifler arasında Moskova'da yapılan anlaşmayı reddediyoruz'
YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe