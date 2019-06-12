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Dünya

YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri Tel Abyad ilçesinde sivillere ait arazilerde yangın çıkardı.

Levent Tok,Adham Kako   | 12.06.2019
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi

Ankara
                    

YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateş verdiği görüntüler ortaya çıktı.

"Rakka sessizce katlediliyor" adlı yerel aktivist ağının, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, örgütü simgeleyen bez parçasını taşıyan bir aracın tarım arazilerine geldiği görülüyor.

Cep telefonuyla gizlice uzaktan çekildiği anlaşılan görüntülerde, araçtan inen 2 YPG/PKK'lı terörist, bir süre etrafı inceledikten sonra, tarlayı rüzgar yönünde ateşe veriyor.

İki terörist ardından araca binerek hızlıca uzaklaşıyor.

Söz konusu aktivist ağı videoyu paylaştığı mesajında, arazinin Tel Abyad ilçesinin Ayn Arus köyünde yer aldığı ve sivillere ait olduğu bilgisine yer verdi.

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin dönüm arazinin küle döndüğü tahmin ediliyor. 

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